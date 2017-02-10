Міністра інфраструктури просять продовжити маршрут потяга «Чернівці-Львів» до Польщі

Народний депутат Максим Бурбак звернувся до міністра інфраструктури Володимира Омеляна з проханням продовжити маршрут потяга «Чернівці – Львів» до Перемишля (Польща).

Про це депутат повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці.

М. Бурбак зазначив, що нещодавно запущений потяг сполученням «Київ – Львів – Перемишль» користується неабиякою популярністю. Тому було б досить доречно продовжити маршрут поїзда «Чернівці-Львів» до Перемишля. До того, потяг, який прямує з Чернівців до Львова є новим та відповідає сучасним європейським аналогам.