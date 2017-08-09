Міська рада надала “Чернівціводоканалу” фінансову допомогу в розмірі 5,5 млн грн

КП “Чернівціводоканал” отримав фінансову допомогу від Чернівецької міської ради. Про це інформує прес-служба міської ради. Фінансову допомогу надали в рамках Програми фінансової підтримки комунальних підприємств міста. Ці кошти будуть спрямовані на погашення заборгованості за спожиту електроенергію за серпень, виплату заробітної плати та закупівлю необхідних реагентів.

Віднині, щомісяця перед черговою сесією міської ради керівництво КП «Чернівціводоканал» інформуватиме про основні показники діяльності підприємства.