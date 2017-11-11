Міська рада Новодністровська закупила м’ясну продукцію з порушенням. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Повідомляється, що у січні 2017 року між відділом гуманітарної політики та товариством з обмеженою відповідальністю з метою уникнення процедури відкритих торгів було укладено договори на закупівлю м’яса з порушенням вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

Колегія суддів Львівського апеляційного господарського суду частково задовольнила вимоги прокуратури Чернівецької області та визнала недійсним один з договорів, укладений між відділом гуманітарної політики Новодністровської міської ради та товариством з обмеженою відповідальністю, про закупівлю м’ясної продукції на загальну суму 190 тис. грн.