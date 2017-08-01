Міська рада внесла зміни до комплексної Програми підтримки учасників АТО та їх сімей

Міська рада у Чернівцях внесла зміни до комплексної Програми підтримки учасників АТО та їх сімей. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради.

Відтак, загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми у 2016-2018 роках становить 147403,2 тис.грн.

На забезпечення безкоштовним проїздом в міському електротранспорті учнів загальноосвітніх закладі міста, батьки яких є учасниками військових дій в східних регіонах України або організації надання допомоги учасникам допомоги учасникам військових дій в східних регіонах України, які мають відповідні підтверджуючі документи, в 2017 році передбачено 925 тис.грн., в 2018 році -810 тис.грн.

Одноразова допомога для вирішення соціально-побутових питань членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО і волонтерів, померлих осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 р.по 21.02.2014 року становитиме п’ять прожиткових мінімумів і в загальній сумі на 2017 рік складає 600 тисяч гривень.

Також до цієї Програми внесені зміни, які передбачають компенсацію родинам загиблих за понесені витрати на встановлення пам’ятнику на підставі відповідних підтверджуючих документів, але яка не перевищує 130 тисяч гривень.