Міська рада виділила одноразову допомогу двом родинам загиблих під Авдіївкою військовослужбовців

9 лютого на сесії Чернівецької міськради депутати проголосували за рішення про виділення одноразової грошової допомоги двом родинам військовослужбовців, які загинули під Авдіївкою.

«Йде мова про виділення 100 тисяч двом родинам – Анатолія Зеремського 1977 року народження та родині Маріса Камінського 1990 року», – зазначила начальник фінансового управління міської ради Лівія Бамбуляк.

За рішення проголосувало 30 депутатів.

Нагадаємо, двоє військових, які служили у Чернівцях, загинули під Авдіївкою.