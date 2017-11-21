Міське управління культури планує збільшити кількість працівників у центрі “Вернісаж”

У Чернівцях управління культури міської ради планує збільшити штат працівників “Центру культури “Вернісаж” і “Клубу мікрорайону “Рогізна”.

Відповідний проект рішення з такою пропозицією оприлюднено сьогодні на сайті міськради.

У проекті йде мова про те, що міськрада дозволила центру “Вернісаж” з 1 січня 2018 року збільшити чисельність штату на 3,5 одиниць для обслуговування і забезпечення повноцінної діяльності приміщення по вул. Кобилянської Ольги, 53 та затвердити загальну чисельність Центру в кількості 8,5 штатних одиниць.

Натомість клубу мікрорайону “Рогізна” пропонують дозволити збільшити штат на дві одиниці для забезпечення культурно-дозвільної діяльності установи, та затвердити її загальну чисельність в кількості 5,5 штатних одиниць.

Дане питання депутати розглянуть на сесії 21 грудня.