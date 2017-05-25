Міськрада рекомендувала О. Каспруку не призначати екс-регіоналів на посади у виконавчі органи влади

Депутати Чернівецької міськради рекомендують міському голові Олексію Каспруку не призначати колишніх регіоналів на посади.

Ініціатором такого проекту став депутат від фракції «Свобода» Андрій Ілюк.

Згідно проекту, міському голові рекомендовано не призначати на посади у виконавчі органи влади Чернівців колишніх членів Партії регіонів, КПУ і СДПУ.

За це рішення на сьогоднішній сесії проголосували 34 депутати.

Нагадаємо, неабиякого розголосу цього питання серед депутатів стало призначення на посаду керівника департаменту ЖКГ міськради Ярослава Кушнірика, який колись був членом «Партії регіонів».