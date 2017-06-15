«Міськрада в принципі підлягає під розпуск», – Надія Савченко у Чернівцях закликала депутатів не приймати незаконних рішень

У четвер, 15 червня, на сесію Чернівецької міськради завітала нардеп Надія Савченко.

Під час виступу вона зазначила, що у випадку, якщо депутати міськради будуть надалі приймати незаконні рішення, то Верховна Рада прийматиме питання щодо її розпуску.

Зокрема, вона підняла питання щодо рейдерства землі у ТОВ «Гіпербуд». «Проаналізувавши та вивчивши питання я побачила, що є прийнятих 3 рішення міською радою, є 3 рішення, яких суд скасовує, є останній документ від Міністерства юстиції, який так само скасовує рішення ради», – сказала Н. Савченко.

«Звертаючись до вас, як до депутатів від різних політичних партій хочу зауважити, що має місце, коли партійне керівництво розпускали міськради, фракції у міськраді. Такий прецедент був у Кривому Розі за діяльність фракції «Батьківщина» на місці», – повідомила депутат.

Надія Савченко зауважила, зважаючи на те, які рішення приймає Чернівецька міська рада, було попереджено Генпрокурора, а також прокурора Чернівецької області про те, що в сесійній залі депутатами міськради планується вчинення чергового злочину.

Нардеп додала, що питання по «Гіпербуду» розглядається вже 3 роки, до того тривають судові тяганини щодо скасувань рішень сесій. «Міськрада в принципі підлягає під розпуск», – сказала Савченко. «Якщо надалі вашою радою будуть надалі прийматися такі незаконні рішення, то Верховна Рада буде вживати певні дії і розпускати раду.

Після такої заяви на сесії виступили інвестори «Гіпербуду», які обурились тим, що Н. Савченко стала на захист забудовника-афериста.