«Міськрада в принципі підлягає під розпуск», – Надія Савченко у Чернівцях закликала депутатів не приймати незаконних рішень

У четвер, 15 червня, на сесію Чернівецької міськради завітала нардеп Надія Савченко.
Під час виступу вона зазначила, що у випадку, якщо депутати міськради будуть надалі приймати незаконні рішення, то Верховна Рада прийматиме питання щодо її розпуску.
Зокрема, вона підняла питання щодо рейдерства землі у ТОВ «Гіпербуд». «Проаналізувавши та вивчивши питання я побачила, що є прийнятих 3 рішення міською радою, є 3 рішення, яких суд скасовує, є останній документ від Міністерства юстиції, який так само скасовує рішення ради», – сказала Н. Савченко.
«Звертаючись до вас, як до депутатів від різних політичних партій хочу зауважити, що має місце, коли партійне керівництво розпускали міськради, фракції у міськраді. Такий прецедент був у Кривому Розі за діяльність фракції «Батьківщина» на місці», – повідомила депутат.
Надія Савченко зауважила, зважаючи на те, які рішення приймає Чернівецька міська рада, було попереджено Генпрокурора, а також прокурора Чернівецької області про те, що в сесійній залі депутатами міськради планується вчинення чергового злочину.
Нардеп додала, що питання по «Гіпербуду» розглядається вже 3 роки, до того тривають судові тяганини щодо скасувань рішень сесій. «Міськрада в принципі підлягає під розпуск», – сказала Савченко. «Якщо надалі вашою радою будуть надалі прийматися такі незаконні рішення, то Верховна Рада буде вживати певні дії і розпускати раду.
Після такої заяви на сесії виступили інвестори «Гіпербуду», які обурились тим, що Н. Савченко стала на захист забудовника-афериста.
Правильно все сказала Надія! Тов Гіпербуд вже тричі оскаржило три рішення міської ради про розірвання договору оренди з ТОВ Гіпербуд.Про що і наголошувала Надія Спвченко! Що якщо рішення ради оскаржуються судом-ТО ЦЕ НЕЗАКОННІ РІШЕННЯ! Про це вона і заявляла.От якби “барига”якийсь приїхав з охороною на джипах ,то дописи були б з повагою, а до нас приїхала проста скромна жінка,така як вона є -і все не так! Теперішні журналісти не мають ні честі ,ні совісті,ні власної думки! Журналісти кричать”вона герой”-натовп-“да !Героі!”,журналісти “вона погана”,натовп”да!Вона погана”.Коли вже власним розумом жити почнете? Про те що Продан має інтерес до цієї земельної ділянки і так вже все місто гуде. А як де інакше пояснити те що ЖБК Проспект сам Продан і його юрист консультує і “кришують “.