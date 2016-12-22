Міськрада виділила кошти на придбання житла 30 сім’ям учасників АТО

Чернівецька міськрада затвердила програму надання компенсації за житло бійцям АТО. Згідно цього, 30 сімей військовослужбовців отримають допомогу від 500 до 900 тисяч гривень.

Таке рішення підтримали депутати на сесії міськради, у четвер, 22 грудня.

Загальний бюджет програми складає  20 мільйонів гривень.

Нагадаємо, такий проект рішення сформували громадські організації учасників АТО.

Як зазначив міський голова Олексій Каспрук, у списку із 30 осіб, складеному громадськими організаціями, лише 10 людей мають першочергове право на отримання житла. Тому інші бійці АТО (серед них є інваліди), які  стоять офіційно на обліку на позачергове отримання житла, залишаться поки що без нього, – повідомляє “МБ”.

“Наскільки мені відомо інші учасники АТО подають на міську раду до суду на захист своїх прав”, – сказав мер.

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