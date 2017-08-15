Міськрада виділила понад 2 млн грн для закладів освіти

15 серпня на позачерговій сесії Чернівецької міськради було виділено кошти на видатки управління освіти.

Зокрема, для новоствореного садочку на вулиці Авангардній, 17 буде придбані меблі, посуд, спортивно-ігровий інвентар тощо на суму 1339,74 тис. грн. Для збільшення електричної потужності в дитячих дошкільних установах №№ 5,6,8,46,47 та в гімназії №6 – виділено 641,16 тис. грн.

Також для Дитячої юнацької спортивної школи буде придбано два боксерські ринги на суму 190,87 тис. грн.

Окрім того, з фонду охорони навколишнього середовища буде виділено 200 тис. грн. на знесення аварійних дерев, які знаходяться безпосередньо на території закладів освіти, – повідомили у міськраді.