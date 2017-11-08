Міський бюджет виділив “Чернівціводоканалу” 4,1 млн грн

Міський бюджет виділив КП “Чернівціводоканалу” 4,1 млн грн. Таке рішення сьогодні, 8 листопада, було прийнято на позачерговому засіданні виконавчого комітету міської ради. Ця сума дасть змогу підприємству розрахуватися за спожиту електроенергію у жовтні та уникнути обмеження електропостачання виробничих об’єктів. Прийнято також рішення, що начальник КП «Чернівціводоканал» щомісяця на другому засіданні виконавчого комітету звітуватиме про вжиті заходи для зменшення енергоспоживання та витоків води.
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