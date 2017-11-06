Міський голова планує зменшити кількість членів виконкому

Зареєстровано проект рішення про зменшення складу виконавчого комітету Чернівецької міськради.

Про це сьогодні під час брифінгу повідомив міський голова Олексій Каспрук.

“Хочу нагадати, що він (ред. виконавчий комітет) був прийнятий у кількості 18 осіб, проте частину недообрали. В результаті ми прийшли до того, що є 12 членів виконавчого комітету, а для прийняття рішень необхідно 10 голосів”, – зазначив О. Каспрук.

За словами мера, іноді важливі рішення не приймаються через те, що з 10 присутніх в одного власна позиція. Бувають випадки, що немає кворуму, тож присутні не мають можливості голосувати за різні питання.

“Сподіваюся, що цим питанням ми врегулюємо цю проблему”, – зазначив міський голова.