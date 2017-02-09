Міський студентський парламент пропонує розмістити Молодіжний центр на вул. Сковороди

Чергова електронна петиція на сайті міськради набрала достатню кількість голосів для розгляду. Це звернення стосується створення та розміщення Молодіжного центру на вул. Сковороди 1, що у Чернівцях.

У зверненні автор петиції Богдан Петрів зазначив, що Чернівецький студентський парламент закликає підтримати такий проект, який допоможе реалізувати потенціал молоді для втілення суспільно-корисних ініціатив.

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1 коментар

  1. Та ні! На це приміщення поклав око сам Бурбак. А за ним-Яйценюк. Не буде по їхньому – куля в лоб!

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