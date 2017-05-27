Місце мера Чернівців сьогодні зайняла учениця ЗОШ №11 (ФОТО)

Сьогодні з нагоди Дня захисту дітей у сесійній залі Ратуші вібувається пленарне засідання Чернівецької міської ради майбутнього. Місце мера міста зайняла переможиця конкурсу “Якби я був мером міста” Валентина Рудка із ЗОШ №11. Ще 9 найкращих конкурсантів внесли на розгляд свої пропозиції щодо розбудови міста майбутнього. За трибуною виступили: Олександра Плаксива (ЗОШ №11), Вадим Ростоцький (ЗОШ №37), Денис Петренко («Любисток»), Ірина Починок (Ліцей №4), Юлія Гашмей (ЗОШ №25), Петро Ткачук (ЗОШ №38), Єлизавета Йосипенко і Ольга Бугай (ЗОШ №3) та Богдан Данелюк (ЗОШ №30).

Діти у мерії підняли наступні проблеми міста: збільшення видатків на охорону здоров’я і освіту, ремонт доріг, будівництво шкіл, спортивних і дитячих майданчиків, басейнів, благоустрій парків і берегів річок, озеленення міста, мистецькі програми, розвиток «Притулку для тварин», запровадження безкоштовного проїзду у міському електротранспорту, будівництво сміттєпереробного заводу тощо.