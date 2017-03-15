Чернівецька міська рада ухвалила рішення про надання грошової допомоги сумою в 100 000 грн двом родинам загиблих бійців. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.
Кошти буде надано уповноваженим представникам родин загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби у східних регіонах України Ірині Заремській і Яні Камінській.
Кожній родині нададуть по 100 000 грн.
Місцева влада надасть двом родинам загиблих бійців по 100 000 грошової допомоги
Чернівецька міська рада ухвалила рішення про надання грошової допомоги сумою в 100 000 грн двом родинам загиблих бійців. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.