Місцева влада надасть двом родинам загиблих бійців по 100 000 грошової допомоги

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Чернівецька міська рада ухвалила рішення про надання грошової допомоги сумою в 100 000 грн двом родинам загиблих бійців. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.
Кошти буде надано уповноваженим представникам родин загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби у східних регіонах України Ірині Заремській і Яні Камінській.
Кожній родині нададуть по 100 000 грн.

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