Місцева влада надасть двом родинам загиблих бійців по 100 000 грошової допомоги

Чернівецька міська рада ухвалила рішення про надання грошової допомоги сумою в 100 000 грн двом родинам загиблих бійців. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради.

Кошти буде надано уповноваженим представникам родин загиблих при виконанні обов’язків під час проходження військової служби у східних регіонах України Ірині Заремській і Яні Камінській.

Кожній родині нададуть по 100 000 грн.