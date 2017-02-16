Місцева влада запрошує чернівчан на обговорення питання щодо перейменування парку “Жовтневий”

Міська рада запрошує чернівчан на громадське обговорення питання щодо перейменування парку “Жовтневий”. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Чернівецької міської ради. Громадське обговорення відбудеться відповідно до Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплення, об’єктам права власності, які належать фізичним особам,імен, псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій. Анонімні пропозиції (зауваження) не розглядаються.

Аби взяти участь у громадському обговоренні, свої зауваження або пропозиції слід надсилати на електронну адресу Чернівецької міської ради document@rada.cv.ua або у письмовій формі на адресу: м. Чернівці, 58002 Центральна площа,1, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, (найменування юридичної особи) та адреси особи, яка їх подає, у строк до 19 квітня 2017 року.