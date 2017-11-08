Місцеві бюджети громад області отримали понад 1774,5 млн грн податків

Місцеві бюджети громад Чернівецької області отримали понад 1774,5 млн грн податків.

Як повідомили в Головному управлінні ДФС у Чернівецькій області, за січень-жовтень 2017 року до місцевих бюджетів надійшло 1774,5 млн грн. Планові показники затверджені органами самоврядування виконано на 101,1 %.

Так, надходження з податку на доходи фізичних осіб склали 1079,1 млн грн, що на 58,7 млн грн більше, доведеного завдання.

Місцеві бюджети цьогоріч отримали 238,7 млн грн земельного податку та орендної плати за землю. Також суттєво наповнює місцеві бюджети акцизний збір з роздрібного продажу підакцизних товарів – 112,4 млн грн.

Крім того місцеві бюджети від бізнесу Буковини отримали за користування лісом, надрами й водою – 20,7 млн грн, податку на прибуток – 15,7 млн грн, за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами місцеві бюджети отримали 11,9 млн грн.