Місцевих волонтерів закликали посортувати залежану на складах гуманітарну допомогу для бійців АТО

Як ми повідомляли раніше, у Чернівцях активісти знайшли склади з гуманітарною допомогою, яку досі не відправили на передову.

 Наразі небайдужих волонтерів закликають допомогти перебрати речі та продукти харчування та відправити їх в зону АТО.

Про це повідомила місцева активістка Ольга Мотуляк.

Жінка зазначила, що розуміє важку працю волонтерів, адже неодноразово приєднувалась до  збору допомоги.

«Я хочу, щоб ці речі і ці продукти були направлені тим, хто цього потребує!», зазначила О. Мотуляк. «Гаражі знаходяться на автобазі по вулиці Каспрука. На скільки мені відомо, грузити машини будуть сьогодні!».

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