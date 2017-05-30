Моторошна аварія у Запорізькій області:  рейсовий автобус зіткнувся з мікроавтобусом, постраждали 32 людини (ФОТО)

У Запорізькій області на трасі «Харків-Сімферополь» сталася аварія за участі рейсового автобуса «Богдан» та мікроавтобуса «Мерседес Sprinter».

Як повідомили у прес-службі ДСНС, у результаті ДТП постраждали 32 людини.

За словами свідків, в автобусі, який прямував в Мелітополь близько десятка людей в салоні їхали стоячи.

На щастя ніхто не помер.

13 осіб було госпіталізовано до мелітопольської лікарні. У багатьох постраждалих переломи кінцівок, черепно-мозкові травми, в одного з потерпілих, ймовірно, перелом хребта. Інші постраждалі відмовились від госпіталізації.