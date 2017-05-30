Моторошна аварія у Запорізькій області:  рейсовий автобус зіткнувся з мікроавтобусом, постраждали 32 людини (ФОТО)

У Запорізькій області на трасі «Харків-Сімферополь» сталася аварія за участі  рейсового автобуса «Богдан» та мікроавтобуса «Мерседес Sprinter».

 Як повідомили у прес-службі ДСНС, у результаті ДТП постраждали 32 людини.

За словами свідків, в автобусі, який прямував в Мелітополь близько десятка людей в салоні їхали стоячи.

На щастя ніхто не помер.

13 осіб було госпіталізовано до мелітопольської лікарні. У багатьох постраждалих переломи кінцівок, черепно-мозкові травми, в одного з потерпілих, ймовірно, перелом хребта. Інші постраждалі відмовились від госпіталізації.823542 823542_1716550 (1) 823542_1716550 823542_1716551 823542_1716552 823542_1716553 823542_1716554 823542_1716555

СТАТТІ ПО ТЕМІ

БЕЗ КОМЕНТАРІВ

НАПИСАТИ ВІДПОВІДЬ