Моторошна ДТП на Одеській трасі: є жертви

Моторошна ДТП сталася під Києвом на Одеській трасі. Подія трапилася сьогодні, 19 березня. Про це пише dtp.kiev.ua. Автомобіль марки “Фольксваген” на великій швидкості врізався в фуру Сканія. В результаті трагедії загинуло двоє людей.

Водій “Фольксвагену” на високій швидкості виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з фурою Сканія. Машина розбилася вщент. Частини автомобіля влетіли в машини, які були неподалік – “Рено” та “Шевроле”. Жертвами трагедії стали дівчина, яка була пасажиркою “Фольксвагену”, а також водій цього автомобіля. Повідомляється, що в результаті зіткнення тіла жертв розірвало, смерть настала миттєво. Госпіталізували також водія “Шевроле” та ще одного пасажира “Фольксвагену”.