Моторошна ДТП у Львові: авто з людьми впало у річку з мосту

Моторошна ДТП сталася на Львівщині у селі Терло, що неподалік від ПП “Смільниця”. Про це повідомляє ТСН. Водій автомобіля “Фольцваген Транспортер Т4” не впорався з керуванням і транспортний засіб упав з мосту у річку Стряж. На момент аварії у авто знаходилося три особи. Водія доставили до лікарні з діагнозом переохолодження, у пасажирки незначні травми. Ще одна особа, яка перебувала у авто, загинула. Під час падіння авто у річку, жінка випала й течією її віднесло на відстань 2 км від місця події.