Музею у Старому Вовчинці виповнилося 60 років (ФОТО)

Музею у Старому Вовчинці виповнилося 60 років. Про це пише “Глибока.Інфо”. З нагоди ювілею музею у актовій залі Старововчинецького ліцею відбулися урочистості, у яких взяли участь представники громадськості села, почесні гості, зокрема голови райдержадміністрації і райради Георгій Придій та Петро Панчук, начальник управління культури та директор Департаменту освіти і науки ОДА Віра Кітайгородська та Оксана Палійчук, начальник управління освіти РДА Василь Барарюк, голова «Просвіти» Глибоцького району Олександра Приходько-Возняк. Всі вони із щирими словами вдячності і поваги згадували Івана Касіяновича Топала (світла йому пам’ять ) – багаторічного директора музею. Нині його добру справу гідно продовжують теперешній директор музейного закладу Ольга Вінтоник, педагоги і учні ліцею. Не залишається музей поза увагою і сільського голови Петра Остафійчука.

Додамо, що за 60 літ музей із великим інтересом оглянули десятки тисяч відвідувач не лише із району й області, а й багатьох куточків України, цілого ряду зарубіжних країн, у тому числі Румунії, Угорщини, Польщі, Чехії, Росії, Білорусі, США, Канади, Аргентини та Німеччини.