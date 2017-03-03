“Ми кажемо “ні” російським банкам!” У Чернівцях активісти пікетували приміщення “Сбербанку” (ФОТО)

У четвер, 2 березня, у Чернівцях представники «Національного корпусу» провели акцію “Стоп російським банкам” під стінами “Сбербанку Росії”, що знаходиться по вулиці Головна 189.

Активісти закликали чернівчан не вкладати гроші в банк країни-агресора, а також вимагали у держави закрити російські банки, що можуть в закритися через наказ Кремля. “Ми кажемо “Ні!” російським банкам і закликаємо зробити те саме їх вкладників аби не втратити заощадження й не фінансувати ворожу Московію!”, – йдеться у повідомленні “Національного корпусу” у соцмережі.