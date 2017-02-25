«Ми не дамо перевізникам шантажувати чернівчан!» 27 лютого міськрада одноосібно розірве договори з перевізниками

У понеділок, 27 лютого, Чернівецька міська рада має намір розірвати договори з місцевими перевізниками.

Про це 25 лютого у прямому ефірі повідомив міський голова Олексій Каспрук.

Причиною цього став страйк перевізників, наслідки якого відчули місцеві мешканці впродовж останніх днів.

«Фактично всі перевізники скоротили кількість автобусів на маршрутах майже на половину. Багато хто з чернівчан не змогли дістатися на роботу, діти не потрапили у школи та садочки. Безперечно, це не припустимо, тому що над містом навис транспортний колапс. Це наслідки монополії, безвідповідальності перевізників з якими ми стикаємося останні декілька років», – заявив міський голова.

Перевізники мотивують страйк тим, що не піднятий тариф на проїзд, тим, що водії не мають чим заправляти техніку.

«У понеділок, 27 лютого, усім перевізникам буде надіслано листи про попередження одностороннього розірвання договору з боку міської ради тому що, крім того, що вони порушують графік руху, крім того, що вони самостійно замінюють транспортні засоби, вони порушують умови договору», – сказав мер. «Порушуються ті речі, які абсолютно не потребують фінансування – це хамська поведінка водіїв, поганий санітарний стан автобусів, недотримання графіку руху, невидача квитків».

Після одностороннього розірвання договору, у перевізників, згідно контрактів, буде ще місяць, щоб виконувати свої зобов’язання. Після цього міська рада оголосить новий конкурс.

Мер зауважив, що у понеділок на місто може чекати транспортний колапс.

«Я розумію наслідки швидкого неприйняття рішення про підвищення тарифу на проїзд. Ми маємо бути до цього готові. Цей шлях проходило не тільки наше місто. Ми маємо допомагати один одному підвозити, хто має автотранспорт, сусідів, знайомих. Ми звернемося до підприємств та установ і мобілізуємо той пасажирський транспорт який у них є, щоб забезпечити проїзд чернівчан», – додав мер.

Чернівчан закликають долучатися до громадських обговорень щодо цієї проблеми.