«Ми проти будівництва тунелю!» Під Чернівецькою міськрадою пройшла акція протесту проти марнотратства бюджетних коштів (ФОТО)

Під Чернівецькою міськрадою відбулася акція протесту проти марнотратства бюджетних коштів.

Декілька активістів прийшли під Ратушу з плакатами: «Чернівчани вимагають ремонту доріг», «Ні безглузим проектам».

«Ми проти будівництва тунелю, проти пропозиції викупити готель «Черемош» за 250 мільйонів гривень. Ми виступаємо за те, щоб кошти міського бюджету ті, які на рахунках банку, а це більше 200 мільйонів гривень були витрачені на капітальний ремонт доріг, щоб мешканці побачили роботу депутатів», – сказав Ініціатор акції – голова Іван Патарак.

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Ініціатор протесту зазначив, що у випадку, якщо місто почне будувати тунель, який з’єднуватиме Кварц та мікрорайон «Гравітон», то ці роботи триватимуть декілька років, як і ремонт вул. Богдана Хмельницького.

Після цього активісти зайшли у сесійну залу, де триває позачергова сесія міськради.