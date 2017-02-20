“Ми залишаємося родиною”,- Анджеліна Джолі вперше прокоментувала розлучення з Бредом Піттом

Анджліна Джолі вперше публічно прокоментувала розлучення з поки що законним чоловіком Бредом Піттом. Про це повідомляє служба ВВС. Акторка прибула до Камбоджі на прем’єру власної стрічки під назвою “Спочатку вони вбили мого батька: Спогади дочки Камбоджі”. Жінка привезла з собою усіх 6-ох дітей. Як відомо, одного з її синів, Меддокс, вона всиновила саме у Камбоджі.

Разом з тим, Анджеліна, ледь стримуючи сльози, поспілкувалася з журналістами ВВС та вперше прокоментувала розрив з Бредом Піттом. За словами акторки, не дивлячись ні на що, вони назавжди залишатимуться родиною. “Багато людей опиняються в такій ситуації. Вся моя родина пройшла через важкі часи. Але вся моя увага зосереджена на моїх дітях, наших дітях. Ми сім’я і завжди будемо сім’єю”,-каже вона. Анджеліна зізналася, що цей розрив дається їй дуже важко. Але вона старається, знаходить у собі сили, аби родина була міцною та близькою.