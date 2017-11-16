Михайло Павлюк привітав представників радіо, телебачення та зв’язку області з професійним святом (ФОТО)

Сьогодні, 16 листопада, Михайло Павлюк представників радіо, телебачення та зв’язку області з професійним святом – Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку України.

«Ми живемо в особливу постіндустріальну інформаційну епоху, де інформація має унікальне особливе значення: це не просто сфера, котрою управляють чи маніпулюють, це не просто зброя для того, щоб робити політичні, геополітичні речі, це – повсякдення для більшості людей, те, з чим вони зустрічаються зранку, на що акцентується увага впродовж дня, і звичайно, це – ознайомлення з вечірніми новинами, зокрема, і в соціальних мережах, звідки нині громадяни черпають ключову інформацію»,- зазначив в.о. голови обласної державної адміністрації.

Кращим представникам сфери радіо, телебачення та зв’язку краю в рамках проведення урочистостей з нагоди свята в Чернівецькій ОДА вручено Почесні грамоти обласної державної адміністрації, а Тетяну Микитюк відзначено Подякою Прем’єр-міністра України.