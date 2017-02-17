Миколу Якимчука призначили першим проректором Національної академії прокуратури України

15 лютого прокурора Чернівецької області Миколу Якимчука призначили  першим проректором Національної академії прокуратури України, звільнивши його з посади прокурора Чернівецької області.

Це рішення було прийнято відповідно до наказу Генерального прокурора України.

Наразі тимчасового виконуватиме обов’язки прокурора Чернівецької області перший заступник прокурора області Ігор Мустеца.

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1 коментар

  1. Жаль, що порядну людину від нас забрали! Ще більший жапь у чернівчан, що йому забракло часу зайнятись справами штатних ШАНТАЖИСТІВ – “ЛЮСТРАТОРІВ”, Жижияна-Кобевка- Коломійця.

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