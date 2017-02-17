15 лютого прокурора Чернівецької області Миколу Якимчука призначили першим проректором Національної академії прокуратури України, звільнивши його з посади прокурора Чернівецької області.
Це рішення було прийнято відповідно до наказу Генерального прокурора України.
Наразі тимчасового виконуватиме обов’язки прокурора Чернівецької області перший заступник прокурора області Ігор Мустеца.
Жаль, що порядну людину від нас забрали! Ще більший жапь у чернівчан, що йому забракло часу зайнятись справами штатних ШАНТАЖИСТІВ – “ЛЮСТРАТОРІВ”, Жижияна-Кобевка- Коломійця.