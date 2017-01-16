Минулого року доходи 10-ти об’єднаних громад зросли у 7 разів

У 2015 році на Буковині було створено 10 об’єднаних територіальних громад, з них 1 міська, 1 селищна та 8 сільських.

Якщо у 2015 році дохідна частина бюджетів вказаних громад склала 29 мільйонів гривень, то у 2016 році – це 206 мільйонів гривень, з яких 70 мільйонів – власні доходи.

Найбільші доходи загального фонду з урахуванням трансфертів у Великокучурівській об’єднаній громаді – 43,3 мільйона гривень, найменші у Усть-Путильській -10,4 мільйона гривень.

У 2016 році утворено 7 об’єднаних громад, – повідомляє сайт Чернівецької ОДА.