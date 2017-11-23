Митці зібралися у Чернівцях вшанувати пам’ять поета Семена Цидельковського (ФОТО)

Українські митці зібралися у Чернівцях аби вшанувати пам’ять імпресаріо Семена Цидельковського. Про це пише прес-служба Чернівецької міської ради. Подія відбулася у Будинку естетики та дозвілля. Вечір під назвою “Жизнь набело одну живу” складався із музичних номерів у виконанні заслужених артистів України Василя Данилюка та Миколи Гакмана, а також Віталія Соболєва, Євгенії Нестеренко, Світлани Шаханової, Валерія Постоловського, Еміля Крупника та клейзмерського ансамблю (керівник – Павло Цапілован). У програмі вечора своїми спогадами про Семена Ісаковича ділилися: головний равин Буковини Менахем Мендел Гліценштейн, заступник начальника управління культури Чернівецької міської ради Галина Крупа, методист учбово-методичного центру культури Буковини Неля Труфан, директор обласного благодійного фонду Хесед-Шушана Ілля Хочь, відповідальний секретар газети «Буковина» Антоніна Тарасовва, заслужений журналіст України Василь Бабух, лауреат багатьох літературних премій, румунський поет Василь Терицану, письменниця та художниця Елла Мадей. Уривок з вистави Шолом-Алейхема «Тевьє молочник» представив глядачам єврейський театр-студія «Естер». Під час вечора були показані відеоспомини народних артистів України – Катерини Бужинської та Павла Зіброва. Також на вечорі пам’яті були нагороджені обдаровані аматори любительських об’єднань закладу: Елла Мадей, Іван Добруцький, Ірина Лазоревич, Дмитро Тенсей, Сашко Мельник та Ірина Годзюр. Вечір вели – директор Будинку естетики та дозвілля Анна Якимець та відомий чернівецький поет та шансоноье Еміль Крупник.