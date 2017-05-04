На 10 мільйонів менше: на ремонт буковинських доріг виділено 68 мільйонів гривень

У 2017 році на ремонт буковинських доріг виділено 68 мільйонів гривень, а це на 10 мільйонів, аніж торік.
Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг Ігор Гах.
«Ми маємо понад 2 тисячі кілометрів доріг. У середньому на кілометр дороги маємо 23 тисячі гривень на весь рік. Який комплекс робіт можна зробити за ці гроші?», – поділився І. Гах.
За його словами, за такі кошти проводиться незначний ремонт на більшості доріг.
Минулого року на ремонт доріг було спрямовано 218 мільйонів (разом з коштами митниці), – повідомляє «МБ».
Це дуже цікавий розподіл. Якщо врахувати вчорашні статті, щодо наявності невикористаних більше 500 млн. грн. надходжень від перевиконання по митниці, то 68 мільйонів гривень – це на чию дорогу? Може є окремий напрямок, вулиця, провулок???
68 млн.гр. – це на всі дороги Буковини. Тут і ремонти, тут і мости, тут і утримання-літнє і зимове. А 512 млн.гр, що перерахував Салагор на ОДА, півтора року лежали в банках, під мізерні проценти. А ось “комісійні” за їх довгострокове розміщення, банки віддавали готівкою, задіяним в “співпраці”
ЦИТАТА: Завдяки зусиллям буковинського бізнесу та митниці за рахунок перевиконання щомісячних митних платежів сума цільових коштів у спецфонді наразі складає понад півмільярда гривень, а точніше 512 млн. грн. Кошти «лежать» – дороги важко дорогами назвати».
Лише за перший квартал 2017 року до спецфонду за рахунок перевиконання надходжень митних платежів було спрямовано 65,8 млн.грн., що на понад 10 млн. більше, ніж у першому кварталі 2016 року.