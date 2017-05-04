На 10 мільйонів менше: на ремонт буковинських доріг виділено 68 мільйонів гривень

У 2017 році на ремонт буковинських доріг виділено 68 мільйонів гривень, а це на 10 мільйонів, аніж торік.

Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг Ігор Гах.

«Ми маємо понад 2 тисячі кілометрів доріг. У середньому на кілометр дороги маємо 23 тисячі гривень на весь рік. Який комплекс робіт можна зробити за ці гроші?», – поділився І. Гах.

За його словами, за такі кошти проводиться незначний ремонт на більшості доріг.

Минулого року на ремонт доріг було спрямовано 218 мільйонів (разом з коштами митниці), – повідомляє «МБ».