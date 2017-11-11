На 85-му році з життя пішов видатний журналіст Василь Михайлович Селезінка

На 85-му році з життя пішов видатний буковинець Василь Михайлович Селезінка. Про це повідомила у Фейсбук журналістка Антоніна Фантух.

Василь Михайлович Селезінка народився 14 жовтня 1933 в селі Іспас Горішній, Коломийського району, Івано-Франківської області. Пан Василь був актором, письменником, журналістом, театральним і телевізійним режисером, театральним критиком, музикантом, педагогом, краєзнавцем, громадсько-культурним діячем. Член Спілки журналістів України (1973), Заслужений діяч мистецтв України (2005).

Закінчив з відзнакою акторський факультет Київського театрального інституту імені Карпенка-Карого (1956), журналістський факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1967) та режисерські курси в Ленінграді (1968) і в Києві (1973).

Сім років працював актором в Рівненському обласному театрі, потім головним режисером Чернівецької обласної студії телебачення. Автор, або співавтор і режисер, призначених для передачі по республіканському (УТ), союзному (ЦТ) та Інтербаченню, зокрема передач культурно-мистецького спрямування «Сяйво». Автор, режисер та ведучий циклу передач (всього було 139 передач) «Місто моєї любові», в яких передавав глядачам архітектурну і пейзажну красу «маленького Парижа» (Чернівців).

Був художнім керівником Чернівецького українського музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської.

Є автором близько 1000 друкованих статей, рецензій, драматичних і прозових творів.

Прощання з Василем Селезінкою розпочнеться 13 листопада о 13.30 у Чернівцях на вулиці Якоба фон Петровича, 13 (колишня Ломоносова).