На Антарктиді під льодом виявили майже сотню вулканів

Під льодами Антарктиди виявили 91 вулкан. Такими є результати дослідження вчених з Единбурзького університету. Знайдений хребет наразі може претендувати на звання найбільшого вулканічного пояса планети.

Вулкани висотою від 100 до 3,85 тисячі метрів розташовуються на західній околиці материка і покриті двокілометровим шаром льоду.

Вони були виявлені вченими, які досліджували приховану під льодом поверхню континенту за допомогою радарів, встановлених на літаках і наземних транспортних засобах. Потім експерти порівняли отримані дані зі знімками з космосу, щоб обчислити найбільш ймовірне розташування вулканів.

Фахівці припускають, що під льодовиком приховано ще ряд досі не виявлених вулканів.

Тепер дослідникам доведеться встановити, наскільки активні знайдені ними вулкани і який ризик їхнього виверження.

Вчені вважають, що якщо хоча б один з цих вулканів прокинеться, що це призведе до дестабілізації крижаних покривів Антарктики і виходу льоду в море.