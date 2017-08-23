На Буковині 4 осіб потрапили до лікарні з підозрою на лептоспіроз

У серпні у Чернівецькій області 4 особи потрапили до лікарні з підозрою на лептоспіроз.

Як повідомили в ДУ “Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, за 7 місяців випадків захворювання на лептоспіроз не території області не зареєстровано. Одночасно, за останні кілька днів серпня госпіталізовано 4 хворих з підозрою на лептоспіроз.

За 2014 рік зареєстровано 17 випадків лептоспірозу, з яких 2 закінчились смертю, у 2015 році – 9 випадків, з них 2 закінчились смертю, за 2016 рік зареєстровано 7 випадків, з них 4 закінчились смертю.