На Буковині 4 осіб потрапили до лікарні з підозрою на лептоспіроз

У серпні у Чернівецькій області 4 особи потрапили до лікарні з підозрою на лептоспіроз.
Як повідомили в ДУ “Чернівецький обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України”, за 7 місяців випадків захворювання на лептоспіроз не території області не зареєстровано. Одночасно, за останні кілька днів серпня госпіталізовано 4 хворих з підозрою на лептоспіроз.
За 2014 рік зареєстровано 17 випадків лептоспірозу, з яких 2 закінчились смертю, у 2015 році – 9 випадків, з них 2 закінчились смертю, за 2016 рік зареєстровано 7 випадків, з них 4 закінчились смертю.
Показник інфікованості лептоспірами мишоподібних гризунів за 7 місяців 2017 року зберігається на рівні аналогічного періоду попереднього року (4,5% досліджених зразків) – інфіковані гризуни виявлялись на всій території області, крім Герцаївського, Новоселицького, Сторожинецького районів.
Довідка: Лептоспіроз – небезпечне інфекційне захворювання, спричинене бактерією Leptospira. Без лікування лептоспіроз може призвести до ураження нирок, ураження печінки, менінгіту (запалення мембрани навколо головного і спинного мозку) чи навіть смерті. Бактерія, що спричиняє лептоспіроз у людей, потрапляє у воду із сечею інфікованих тварин, найчастіше – гризунів.