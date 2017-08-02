На Буковині активізувалися “податкові” шахраї. Будьте обережними!

До уваги представників бізнесу! На Буковині активізувалися «податкові» шахраї, які телефонують до посадових осіб суб’єктів господарської діяльності і нібито від імені в.о. начальника відомства Віталія Шпака вимагають терміново допомогти коштами за здійснення неправомірних дій. Про це інформує Головне управління ДФС у Чернівецькій області.

Як діють шахраї?

Представників бізнесу просять терміново перераховувати грошові кошти. Поспішність пояснюють перевіркою з Києва. Аферисти зі свого боку обіцяють посприяти, щоб підприємство не перевіряли і виключили з нібито існуючого списку для перевірок. У разі невиконання зазначених вимог погрожують підприємцям «великими проблемами».

Головне управління ДФС у Чернівецькій області наголошує – фіскальне відомство діє ВИКЛЮЧНО в межах чинного законодавства та повноважень і ні дзвінків, ні запрошень «для вирішення питань» від імені керівництва надходити не може.