На Буковині австрійські кошти отримають 10 громад

Як ми повідомляли раніше, Чернівецька область отримає від Австрії 250 тисяч євро для розвитку громад.

Пройшла нарада з відбору громад Чернівецької області для участі у спільному проекті Австрійської Агенції Розвитку та Програми розвитку ООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».

Загалом було розглянуто 53 заявки із 10 районів області.

У результаті було відібрано 10 громад, які отримають кошти на реалізацію енергоефективних заходів у закладах освіти, відкриття сільськогосподарських кооперативів тощо, – повідомляє сайт Чернівецької ОДА.

Кошти отримають: