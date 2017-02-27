На Буковині австрійські кошти отримають 10 громад

Як ми повідомляли раніше, Чернівецька область отримає від Австрії 250 тисяч євро для розвитку громад.

Пройшла нарада з відбору громад Чернівецької області для участі у спільному проекті Австрійської Агенції Розвитку та Програми розвитку ООН «Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей».

Загалом було розглянуто 53 заявки із 10 районів області.

У результаті було відібрано 10 громад, які отримають кошти на реалізацію енергоефективних заходів у закладах освіти, відкриття сільськогосподарських кооперативів тощо, – повідомляє сайт Чернівецької ОДА.

Кошти отримають:

  • Берегометська сільська рада та Вижницька ОТГ (Вижницький район)
  • Хряцьківська сільська рада (Герцаївський район)
  • Мошанецька сільська рада (Кельменецький район)
  • Суховерхівська сільська рада (Кіцманський район)
  • Красноїльська ОТГ та Великокучурівська ОТГ (Сторожинецький район)
  • Котелівська та Маршинецька сільські ради (Новоселицький район)
  • Глибоцька ОТГ (Глибоцький район).

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