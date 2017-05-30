На Буковині безробітні, переселенці та учасники АТО можуть безкоштовно вивчити англійську мову

Безробітні, які перебувають на обліку в Державній службі зайнятості України, переселенці, учасники АТО та члени їх сімей мають змогу безкоштовно вивчити англійську мову. Це дозволить їм знайти гідну роботу, відкрити власну справу, – повідомляє в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Любов Кожолянко.

Щоб скористатися такою послугою необхідно звернутися до центру зайнятості з проханням включити до програми безкоштовного навчання англійської мови. Для цього варто буде надати свої дані.

Навчання з англійської мови буде доступне на сайті «Lingva.skills».