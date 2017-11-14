На Буковині біля кордону з Молдовою правоохоронці виявили трубопровід для перекачки спирту

Прикордонники Чернівецького загону спільно із молдовськими колегами зупинили підготовку контрабандистів до протиправної діяльності поблизу українсько-молдовського кордону.

Як повідомили у прес-службі Чернівецького прикордонного загону, близько 150 метрів пластикової труби порушники прикопали на глибині 15-20 см, неподалік від лінії державного кордону з Молдовою. Скоріш за все, її планували використати для незаконної перекачки спирту або іншої рідини із сусідньої країни. Проте, прикордонники відділу «Сокиряни» спільно із молдовськими колегами вчасно віднайшли шланг, адже характерного запаху спирту чи паливно-мастильних матеріалів у ньому не виявили.

Наразі пластикову трубу доставлено до прикордонного підрозділу. Пошук осіб, причетних до підготовки до протиправної діяльності, триває.