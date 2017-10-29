На Буковині через контрабандистів ледь не загорівся ліс (ФОТО)

На Буковині прикордонники не допустили лісової пожежі, внаслідок необдуманих дій правопорушників, які втікаючи від переслідування, підпалили товар, який намагалися переправити через кордон.

28 жовтня під час реалізації випереджувальної інформації та затримання порушників кордону, що намагалися перемістити понад 15 ящиків сигарет до Румунії, прикордонникам ще й довелося локалізувати пожежу.

Причиною останньої став підпал сигарет їх власниками, які втікаючи від правоохоронців, облили ящики із «куривом» легкозаймистою сумішшю. Окрім тютюнових виробів, почав займатися і ліс. Пожежу вдалося загасити власними силами, підрозділи ДСНС не залучалися.

На даний час тривають заходи щодо встановлення причетних осіб, – повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.

Додамо, що винні особи, окрім ігнорування законних вимог та вчинення злісної непокори правоохоронцям, чинили погрози оперативному співробітнику, за що нестимуть відповідальність згідно ст. 345 КК України, а саме «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу».