На Буковині через пожежу загинули троє людей

Впродовж двох днів на Буковині сталося 7 пожеж, на двох з яких загинуло троє осіб.

13 січня у с. Драчинці Кіцманського району горів житловий будинок, в якому перебувала 90-річна жінка. Пожежа була незначною, тому на місце рятувальників не викликали. Однак цього було достатньо, щоб обірвалося життя. Стареньку виявили родичі, які прийшли її навідати. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем.

У неділю, 15 січня, горів житловий будинок у с. Поляна Хотинського району. Рятувальники під час ліквідації пожежі виявили в оселі тіла 74-річної власниці будинку та її 60-річного співмешканця,- повідомляє перс-служба УДСНС України в Чернівецькій області.