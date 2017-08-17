На Буковині чергові громади домовилися про об’єднання

В області ще дві громади домовилися про об’єднання.

Так, у с. Санківці Хотинського району відбулися громадські слухання щодо об’єднання територіальних громад сіл Колінківці та Санківці в об’єднану територіальну громаду з адміністративним центром в с. Колінківці.

Загалом більшість присутніх підтримали ініціативу щодо об’єднання.

Як повідомили у Хотинській РДА, групою з питань децентралізації щодо створення нових об’єднаних територіальних громад на території Хотинщини підписано протокол намірів про об’єднання вищезгаданих населених пунктів.