На Буковині дітки, які постраждали у жахливій аварії потребують допомоги

Нещодавно у Заставнівському районі трапилася жахлива аварія, в результаті якої постраждали двоє маленьких дітей 4 та 9 років, а також їх батько.

Нині діти перебувають у важкому стані у лікарні Чернівців, – повідомляє zastavna.net.

Наразі 9-річна дівчинка при свідомості, однак не рухається, а 4-річна Ніка досі не вийшла з коми. У обох постраждалих лікарі діагностували переломи основи черепа. Досі перебуває у лікарні їх батько.

Матір дітей закликає небайдужих допомогти сім’ї, адже її коштів не вистачає на лікування постраждалих.

Картка Приват Банку 5168 7555 2608 6869 – Паньков Марія Михайлівна (Мати).