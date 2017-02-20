На Буковині дівчина за 50 гривень вдарила продавчиню по голові

Днями до правоохоронців звернулась 22-річна дівчина, яка працює продавцем в магазині, що в центрі Кіцманя.

Заявниця розповіла правоохоронцям, що до магазину зайшла молода дівчина, яка попросила картку поповнення рахунку оператора Vodafone на 50 гривень. Продавець назвала ціну, однак дівчина повернулась і попрямувала до дверей. Працівниця зупинила дівчину біля виходу, однак та вдарила її по голові та втекла.

Впродовж години поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилась 22-річна жителька с. Лашківка. У її мобільному телефон було виявлено смс про поповнення рахунку.

Відкрито кримінальне провадження. Дівчині загрожує до 6 років позбавлення волі, повідомляє “Вільне життя”.