На Буковині до 22 листопада триватиме конкурс на службу в поліцію

З 24 жовтня до 22 листопада 2017 року триватиме прийом анкет на участь у конкурсі на службу в поліції та заміщення вакантних посад в Головному Управлінні Національної поліції в Чернівецькій області. Обиратимуть дільничних офіцерів поліції та інспекторів з ювенальної превенції.

Для участі у конкурсі всі бажаючі повинні заповнити анкету на сайті Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області з метою реєстрації.

Основні службові обов’язки, бажані якості та навички, вимоги до кандидатів, умови грошового забезпечення та перелік документів, необхідних для участі в конкурсі розміщені на сайті: Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області https://nabir.np.gov.ua/.

Більш детальну інформацію щодо конкурсів можна отримати за адресою м. Чернівці вул. Головна, 24 (вхід з вулиці Чайковського), за тел. (0372) 59-14-32, 066-18-333-17.