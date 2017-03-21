На Буковині директор лісогосподарського підприємства впродовж року укладав договори про відчуження деревини на користь свого зятя

Прокуратура Чернівецької області виявила факт реального конфлікту інтересів, якого допустив директор одного з лісогосподарських підприємств краю.

Правоохоронці встановили, що директор лісгоспу, будучи посадовою особою юридичної особи публічного права, з 2015 по 2016 років укладав договори про відчуження лісодеревини на користь свого зятя – місцевого бізнесмена.

Посадовець не повідомляв безпосереднього керівника про його наявність, що вплинуло на об’єктивність та неупередженість прийняття ним рішень, – повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Усі зібрані матеріали прокуратура передала до Управління захисту економіки в Чернівецькій області, де у лютому 2017 року було складено протокол і передано до суду.

17 березня суд прийняв рішення про стягнення з вказаного посадовця 3400 гривень штрафу за скоєння адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.