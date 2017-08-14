На Буковині гасили пожежу в будинку пенсіонерки (ФОТО, ВІДЕО)

На Буковині розгорілася пожежа. Про це інформує Район.Інфо. Вогонь спалахнув в Новоселиці, в будинку на вул. Центральній (поблизу перехрестя Центральна-Привокзальна) близько 17 год. у неділю, 13 серпня. Будинок належав самотній пенсіонерці.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Гасіння ускладнювалося тим, що будинок розташований в глибині двору 2-поверхівки і оточений іншими будівлями, а також сильним вітром. Новоселицьким вогнеборцям вдалося досить швидко локалізувати пожежу і запобігти її розповсюдженню, а близько 20 год. пожежу було ліквідовано. Люди не постраждали, вигоріла кімната будинку, прилеглі споруди і покрівля. Причини пожежі встановлюються.

Також через пожежу було знеструмлено прилеглі вулиці.