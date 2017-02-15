На Буковині горіла школа (ВІДЕО)

14 лютого, ввечері, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в ЗОШ с. Слобода-Комарівці Сторожинецького району.

Про це повідомляє ДСНС України в Чернівецькій області.

Пожежники прибули на місце, де виявили, що горить навчальний клас на мансарді школи.

Щоб ліквідувати загоряння було залучено 10 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу.

На щастя, будівлю навчального закладу було врятовано. Вогонь знищив перекриття між першим і мансардним поверхом, покрівлю на площі 45 м2, шкільні парти тощо.

Причину пожежі встановлюють фахівці.