На Буковині горіли дві господарські будівлі

За минулу добу на Буковині сталося три пожежі.
Вранці, 16 серпня, горів металевий вагончик з дерев’яним піднавісом у селі Горішні Шерівці Заставнівського району.
Як у прес-службі УДСНС України в Чернівецької області, ймовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановленої особи, адже піднавіс з вагончиком розташовувалися на відкритій території. Полум’я спочатку охопило дерев’яні конструкції піднавісу, а згодом перекинулося на металевий вагончик.
На місці працювали рятувальники. У результаті полум’ям знищено дерев’яний піднавіс та речі домашнього вжитку, що зберігались у вагончику.
У селі Тереблече Глибоцького району сталася пожежа у господарській будівлі.
Ще одну пожежу у господарській будівлі рятувальники ліквідували у селі Ожеве Сокирянського району.