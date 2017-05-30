На Буковині горів будинок та літня кухня

За минулу добу на Буковині сталося 4 пожежі.

Як повідомили у прес-службі УДСНС України в Чернівецькій області, у селі Припруття Новоселицького району виникла пожежа у житловому будинку. На місці працювали рятувальники, які ліквідували пожежу у тих межах, в яких застали її на момент прибуття.

Того ж дня у с. Нижні Петрівці Сторожинецького району на хуторі Ілінка горіла літня кухня. Ймовірно, причиною пожежі також стало коротке замкнення. Через запізніле виявлення пожежі, на момент прибуття рятувальників вогонь поширився по всій будівлі та охопив значну площу. На місці працювали рятувальники.

Ще дві пожежі сталися на Кіцманщині та Сторожинеччині.