На Буковині громадянин Румунії через приховані сигарети позбувся тягача за 500 тисяч

Минулої доби в пункті пропуску «Порубне» правоохоронці затримали дві автівки із прихованими сигаретами, а прикордонниками відділу «Красноїльськ» знайшли схованку із двома пакунками тютюнових виробів.

23 березня в пункт пропуску «Порубне» прибула вантажівка «Мерседес» за кермом якої перебував 47-річний громадянин Туреччини. У ході поглибленого огляду транспортного засобу митники виявили 120 пачок сигарет.

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Через це порушник позбувся не лише товару, але й вантажного сідлового тягача, вартістю 500 тисяч гривень.

Цього ж дня прикордонники викрили громадянина Румунії, який перевозив у своєму автомобілі 1726 пачок сигарет. Товар і автомобіль було вилучено.

На обох порушників складено протоколи про порушення митних правил. До того, прикордонники відділу «Красноїльськ» поблизу кордону виявили ще два ящики тютюну, повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.